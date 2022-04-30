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Güney’de iki akut hepatit vakası daha

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Güney’de iki akut hepatit vakası daha

 
Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, ülkede 4 ve 5 yaşlarında iki çocukta sebebi bilinmeyen iki akut hepatit vakası tespit edildiğini açıkladı.
4 yaşındaki çocuğun 2022 yılının Mart ayında, 5 yaşındaki çocuğun da 2021 yılının Kasım ayında hastalandığını yazan Haravgi gazetesi, çocuklardan birinin Makarios Hastanesi, diğerinin de Limasol’da özel bir klinikte tedavi edilerek, taburcu edildiklerini belirtti.
Gazete Rum Sağlık Bakanlığının hastalıkla ilgili uluslararası gelişmeleri yakından takip ettiğini ve aileleri çocuklarında semptom görmeleri halinde, doktorlarıyla iletişime geçmeye çağırdığını ekledi.


 
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