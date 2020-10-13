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Güney’de faşizm karşıtı yürüyüş

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AKEL’in gençlik kolu EDON, Lefkoşa Rum kesiminde faşizm karşıtı yürüyüş düzenledi

Güney’de faşizm karşıtı yürüyüş
 
 
AKEL’in gençlik kolu EDON önceki gün Lefkoşa Rum kesiminde faşizm karşıtı bir yürüyüş düzenledi
Yürüyüşe gençlerin ve halkın toplu katılım gösterdiğini yazan Haravgi gazetesi, yürüyüşte faşizmin kınandığını aynı zamanda Yunanistan’da suç örgütü olarak ilan edilen “Hrisi Avgi’nin” (Altın Şafak) Güney Kıbrıs’taki cezai suçlarıyla ilgili derhal araştırma yapmaları için yetkili makamlara yönelik isteğin ifade edildiğini kaydetti.
Yürüyüşün Yunanistan büyükelçiliğinden başladığını ve Rum Başkanlık sarayında son bulduğunu yazan gazete, burada Rum Yönetimi Başkanı ile Baş Savcıya muhtıra takdim edildiğini ekledi.

  
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