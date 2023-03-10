Güney’de devlet okulları depreme dayanıklı

Güney Kıbrıs’taki devlet okullarının yüzde 90’ının depreme dayanıklı olduğu açıklandı

Güney Kıbrıs’taki devlet okullarının yüzde 90’ının depreme dayanıklı olduğu bildirildi.

Güney’de yayımlanan Haravgi gazetesi, Meclis Eğitim Komitesi Başkanı Pavlos Milonas’ın önceki gün yaptığı açıklamada, devlet okullarının yüzde 90’ının 1994 yılında yapılan depreme dayanıklılık standartlarına uygun olduğunu söylediğini yazdı.

Milonas, özel okullarla ilgili olarak ise, çoğu kez ev olarak kullanılan binalarda veya eski binalar kullanılarak açılan bu okullarla ilgili denetim yapılması gerektiğini kaydetti.

sMilonas, bütçede Eğitim Bakanlığı’nın teknik hizmetleriyle ilgili ödeneğin arıtılması gerektiğine de işaret ederek, bakanlığa 1,5 milyar Euro bütçe ayrıldığını ve 45 milyon Euro da teknik hizmetler için verildiğini söyledi.

Gazete, DİSİ Milletvekili Yorgos Karullas’ın ise, Türkiye’deki depremler nedeniyle Kıbrıs’ta tehlike çanlarının çaldığını ve okulların depreme dayanıklılık standartlarının insan hayatının korunması meselesi olduğunu söylediğini yazdı.

