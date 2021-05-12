Güney’de de manzara aynı

Kuzey’deki test kuyruklarının benzeri Güney’de de yaşanıyor. Önceki gün başlayan kısmi açılmayla birlikte insanlar hızlı test kuyruklarına akın etti



Güney Kıbrıs’ta 3’üncü tam kapanmanın önceki gün sona ermesiyle birlikte normalleşme sürecinin başladığı ve bazı sıkıntıların yaşandığı belirtildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “Öfkeli Açılma” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ta oluşturulan hızlı test noktalarında, uzun kuyruklar oluştuğunu, Rum Sağlık Bakanlığı’nın kaçınılması gereken noktalara ilişkin çağrılara rağmen ortamın “iğne atsan yere düşmeyecek” şekilde olduğunu yazdı.

Aşı randevu sisteminde önceki gün de sıkıntıların yaşandığını, “GESİ’”ye ait (Genel Sağlık Sistemi) internet sayfasının önceki gün de açılmadığını yazan gazete tüm bu sıkıntılara karşın, halkın, iki haftanın ardından, sokağa çıktığını, mağazaları gezdiğini ve kafelerde kahvelerini içtiğini belirtti.

Gazete “Kahve ve Yemek İçin Ellerinde ‘SafePass’” başlıklı bir başka haberinde, önceki gün sabah itibarıyla yollardaki trafiğin arttığını, aynı haberi kapsamında insanların Safepass almak için hızlı test kuyruklarına akın ettiğini yazdı.

Habere göre önceki sabah itibariyle, özellikle ellerinde aşı kartları bulunan ileri yaştaki kişiler kahvehanelere akın etti.

Alithia gazetesi 3’üncü kapanmanın son kapanma olduğu umuduyla, mağaza ve dükkan sahipleri ile işletmelerin önceki gün itibarıyla yeniden faaliyetlerine başladığını yazdı.

Gazete Rum ekonomisinin, normal seyrine dönmesi açısından önceki gün önemli bir adım attığını belirtti.

Gazete haberinde SafePass uygulaması konusunda, restoranlardan, mağazalardan, yeme-içme yerlerinden tepkilerin geldiğine de dikkati çekti.

Alithia gazetesi bir başka haberinde Rum polisinin, önceki gün itibarıyla, SafePass uygulamasının denetimine başladığını yazdı.

Habere göre polis, ilgili kararnamenin öngördüğü alanlarda denetim yapacak.

Alithia gazetesi bir başka haberinde, Güney Kıbrıs’ta iki haftalık tam kapanmanın ardından, tüm okulların önceki gün açıldığını yazdı.

Orta eğitim öğrencilerinin sınıflara hızlı testlerle döndüğünü, hızlı testi olmayanların ise okula girişine izin verilmediğini yazan gazete ilkokullarda ise öğretmen değişiklileriyle ilgili bazı sıkıntılar yaşandı.



