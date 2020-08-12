Güney'de bugün de 14 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta koronavirüs tespit çalışmaları neticesinde son 24 saat içinde 14 yeni vaka daha tespit edildi.

Rum Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saat içinde 3775 test yapılırken 14 pozitif vaka tespit edildiği bildirildi.

Tespit edilen 14 vakanın 8 tanesinin pozitif vakaların temaslılarını takip neticesinde yapılan testler sonucunda ortaya çıktığı belirtilirken, 4 vakanın havaalanlarında yapılan testler sonucunda tespit edildiği iki vakanın ise özel kliniklerde yapılan testlerde ortaya çıktığı kaydedildi.

Bu arada tedavisi süren 1 kişinin yoğun bakım ünitesine alınırken 3 kişinin ise taburcu edildiği belirtildi.

Bugünkü 14 yeni vakayla birlikte Güney Kıbrıs'ta toplam koronavirüs vaka sayısı 1291'e yükselmiş oldu.



