Güney'de bir ölüm 339 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte koronavirüsten yeni bir can kaybı yaşandı, 339 yeni vaka saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bugün yapılan toplam 8 bin778 testin 339'u pozitif çıktı ve pandeminin başlangıcından beri saptanan koronavirüs vaka sayısı 27 bin 350'ye ulaştı.

75 yaşındaki ve kronik hastalıkları bulunan erkek hasta da koronavirüs nedeniyle nakledildiği Limasol Devlet hastanesinde hayatını kaybetti, böylece toplam can kaybı 148'e yükseldi.

Hastanede tedavi gören koronavirüs hastası sayısının 208, bunlardan 55'inin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.