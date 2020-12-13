Güney’de bir ölüm 301 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta Covid 19'dan bir kişi daha hayatını kaybetti. Son 24 saatte yapılan 9 bin 845 test sonucunda 301 yeni vaka tespit edildi.

Toplam vaka sayısı 15 bin 101'e yükselirken, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 78'e ulaştı.

