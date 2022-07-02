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Güney’de bir haftada 10 bin 879 yeni vaka, 3 ölüm

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Güney’de bir haftada 10 bin 879 yeni vaka, 3 ölüm
Kıbrıs'ın güneyinde 24-30 Haziran tarihlerini kapsayan bir haftalık dönemde Covid-19 kaynaklı olarak 3 kişinin hayatını kaybettiği, gerçekleştirilen toplam 93 bin 607 test neticesinde ise 10 bin 879 yeni vakanın tespit edildiği belirtildi.
Rum Sağlık Bakanlığı ilgili açıklamasında toplam ölü sayısının bin 75’e, vaka sayısının ise 515 bin 596’ya çıktığını ifade etti.
Yapılan açıklamada toplam test sayısı temelinde pozitiflik oranını yüzde 11.62 olarak verilirken tedavi altında bulunan 75 hastadan 4’ünün durumunun ciddi olduğu belirtildi
 
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