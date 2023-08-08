banner913
banner932
“Gördüklerim karşısında günlerce ağladım”
“Gördüklerim karşısında günlerce ağladım”
23 0
Şanlı direnişin 59’uncu yılı
Şanlı direnişin 59’uncu yılı
14 0
 
YDÜ’nün mide kanseri tespiti için geliştirdiği biyosensör patentlendi
YDÜ’nün mide kanseri tespiti için geliştirdiği biyosensör patentlendi
16 0
Limasol'daki yangın kontrol altında ancak yeniden alevlenme tehlikesi var
Limasol'daki yangın kontrol altında ancak yeniden alevlenme tehlikesi var
19 0
İskele sprint triatlonu Melda ve Enis’in
İskele sprint triatlonu Melda ve Enis’in
21 0
Gaziköy, rövanşı da vermedi
Gaziköy, rövanşı da vermedi
619 0
Derinya Kapısı 19.00-23.00 saatleri arasında geçişlere kapatılacak
Derinya Kapısı 19.00-23.00 saatleri arasında geçişlere kapatılacak
33 0
banner964

Güney’de benzin satışları düştü

banner476

Güney Kıbrıs’taki 95 oktanlık kurşunsuz benzin satış ortalaması, Euro bölgesi ortalamasının altında kaldı

banner825
Güney’de benzin satışları düştü
banner971
Güney Kıbrıs’taki ve Avrupa’daki benzin fiyatlarına ilişkin veriler Rum basınında yer aldı.
Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “Avrupa ve Kıbrıs’taki Benzin Fiyatları” başlıklı haberinde geçen yıla oranla bu yılki benzin fiyatlarının ne kadar arttığı ve tüketicilerin arabaları için daha fazla ödeme yapmasının, tartışma konularından biri olduğunu yazdı.
Gazete, Avrupa Komisyonu’nun her hafta yayımladığı akaryakıt fiyatlarına (oil bulletin) ilişkin verilere (oil bullettin) yer verdi.
Avrupa Komisyonu geçen hafta yayımladığı 31 Temmuz fiyatlarının baz alındığı veriler neticesinde Güney Kıbrıs’taki 95 oktanlık kurşunsuz benzin satış ortalamasının 1000 litre başına 1 milyon 491 bin 23 Euro şeklinde kaydedildiğini yazan gazete bu rakamın, 1 milyon 789 bin 26 Euro olan Avrupa Birliği ve 1 milyon 847 bin 17 olan Euro bölgesinin ortalamasının altında olduğuna dikkat çekti.
Habere göre, Güney Kıbrıs’taki ortalama dizel satışları ise 1000 litre başına 1 milyon 521 bin 2 Euro; Avrupa Birliği’nde 1 milyon 641 bin 66; Euro bölgesinde ise 1 milyon 674 bin 5 Euro olarak kaydedildi.
Habere göre,, Güney Kıbrıs’ta 95 oktanlık kurşunsuz benzinin ortalama satışı, bu yıla oranla yüzde 35.75 daha ucuzlayarak 1 milyon 99 bin 43 Euro şeklinde kaydedildi.
Avrupa Birliği'nde ise geçen yıl ortalama satış 1 milyon 85 bin 3 Euro, Euro bölgesinde ise 1 milyon 95 bin 36  Euro şeklinde yer aldı.
Güney Kıbrıs’taki dizel satışları ise geçen yıla göre yüzde 21.38 ucuzlayarak 1 milyon 253 bin 52 Euro olarak kaydedildi.
Bu rakam Avrupa Birliği’nde 1 milyon 171 bin 81 Euro, Euro bölgesinde ise 1 milyon 164 bin 16 Euro şeklinde yer aldı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.