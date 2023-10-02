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Güney’de bağımsızlık yıldönümü kutlaması

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Güney’de Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlık yıldönümü olarak kutlanan 1 Ekim dolayısıyla askeri resmigeçit töreni düzenlendi   

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Güney’de bağımsızlık yıldönümü kutlaması
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Güney Kıbrıs’ta dün, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlık yıldönümü olarak kutlanan 1 Ekim dolayısıyla askeri resmigeçit töreni düzenlendi.     
Devlet Radyo ve Televizyonu RIK’in haberine göre resmi geçit töreni, dün saat 11.00’de gerçekleşti.     
Askeri geçit töreninin selamının, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas ve RMMO Komutanı Korgeneral Yorgios Cicikostas Anastasiadias tarafından alındığı belirtildi.    
Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola’nın resmi davetli olarak geçit töreninde yerini aldığı belirtilirken Yunanistan’ı ise törende Savunma Bakanı Nikos Dendias ile Yunan Genelkurmay Başkanı General Konstantinos Floros temsil etti.    
Habere göre geçit törenine Rum Milli Muhafız Ordusu, Polis ve İtfaiye Birimi’nin mekanize, yaya birimleri ile uçuş unsurları da katıldı.  
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, geçit töreninin ardından yaptığı açıklamada, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için mümkün olan her şeyi yapacaklarını, bugünün ülke için mücadele edenleri anma günü olduğunu da ifade etti.     
“Kıbrıs Cumhuriyeti” olmadan hem Kıbrıslı Türklerin hem de Kıbrıslı Rumların yitik olacağını söyleyen Hristodulidis, Avrupa Birliği'nin, adanın yeniden birleşmesi için en güçlü müttefik, destekçi ve emniyet subabı olduğunu söyledi.
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