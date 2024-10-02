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Güney’de bağımsızlık günü kutlaması

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Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü nedeniyle Güney’de resmi geçit töreni yapıldı. Törende "Kıbrıs Cumhuriyeti tek çözümdür" yazılı pankart taşıyan Kıbrıslı Türk Oz Karahan tutuklandı, ardından teminatla serbest bırakıldı

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Güney’de bağımsızlık günü kutlaması
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1 Ekim sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin kuruluş yıldönümü dolayısıyla Güney Lefkoşa’da dün askeri geçit töreni düzenlendi.
Geçit töreni Lefkoşa`da Stovolos bölgesinde Iosif Hadjiosif Caddesi’nde gerçekleşti.

Geçit törenine kara, deniz ve hava kuvvetlerine bağlı birlikler katıldı.

Öte yandan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Yeşil Parti’den aday olan Kıbrıslı Türk Oz Karahan, dün sabah Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlık günü için düzenlenen askerî geçit töreninde pankart açtığı ve polise mukavemet ettiği için tutuklandı.

Bugün mahkemeye çıkarılacağı öğrenilen Oz Karahan, teminatla serbest bırakıldı.

Cyprus Mail, Oz Karahan’ın polise direndiği ve küfrettiği gerekçesi ile tutuklandığını yazdı.

1 Ekim geçit töreninde Yeşil Parti aktivisti, eski gazeteci Giorgos Tattis ile birlikte “Kıbrıs Cumhuriyeti tek çözümdür" yazılı pankart açan Oz Karahan, önce polis tarafından uyarıldı. Polis, tören sırasında siyasi içerikli pankart açmanın yasak olduğunu Karahan ve Tattis’e belirtti. Ancak söz konusu iki kişi, pankartı indirmeyi reddetti, polise mukavemet etti ve neticesinde tutuklandı.

Polis konuyla ilgili yaptığı resmî açıklamada, söz konusu iki kişiden birinin polis memurlarına saldırdığını da ifade etti. Habere göre, polis, iki kişinin kamusal alanda huzuru bozmak, göz altına alınırken polise mukavemet suçlarından tutuklandığını duyurdu.    

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlık günü yürüyüşü sırasında "Kıbrıs Cumhuriyeti tek çözümdür" yazılı pankart taşıyan iki kişinin tutuklanması üzerine avukat Efstathiou Efstathiou açıklama yaptı.

"İfade özgürlüğü ne zamandan beri suç oldu?” diye sorgulayan Efstathiou “Yazık çünkü Kıbrıs, ifade özgürlüğünün defalarca darbe aldığı ülkeler grubuna giriyor” dedi.

Anayasal olarak korunan ifade hakkını savunduklarını Efstathiou  “Polis saldırısı ve şiddetiyle karşılaştık. Tutuklananlardan birinin Kıbrıslı Türk siyasi aktivist Oz Karahan olduğunu belirtmek gerekir” dedi.

Bağımsızlık günü yürüyüşü sırasında 4 kişinin polisle tartıştığına dikkat çeken avukat Efstathiou 2 kişinin tutuklandığını, aleyhlerine “Direniş, itaatsizlik” gibi suçlar getirildiğini ekledi.

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