Güney’de aşıya ilgi yok

Rum kesiminde aşı randevusu talebi azaldı. Müsait 12 bin randevudan yalnızca 3 bin 575’i talep edildi. Yetişkinlerin yüzde 42,4’ünün henüz aşının hiçbir dozunu almadı

Korona virüs aşısına ilginin Avrupa topraklarının tümünde olduğu gibi Güney Kıbrıs’ta da azaldığı bildirildi.

Aşı portalında binlerce müsait randevu bulunduğu fakat vatandaşlardan aşıya ilgi olmadığını yazan Fileleftheros gazetesi, durumun Avrupa genelinde de aynı olduğuna işaret etti.

Avrupa’daki uzman ve yetkililerin, mevcut aşılama oranıyla arzulanan bağışıklıktan çok uzak olunduğu uyarısında bulunduğu belirtildi.

Gazete, Rum kesiminde son iki haftadır aşı randevusu talebinin azaldığını ve müsait 12 bin randevudan yalnızca 3 bin 575’inin talep edildiğini yazdı.

NÜFUSUN YÜZDE 42.4’Ü HENÜZ HİÇ AŞI OLMADI

Rum Sağlık Bakanlığı’nın önceki gün yayımladığı yeni verilere göre, Rum kesiminde nüfusun sadece yüzde 37,9’u çift aşılı.

Nüfusun yüzde 57,6’sinin sadece ilk dozu aldığını yazan gazete, bu durumda yetişkinlerin yüzde 42,4’ünün henüz aşının hiçbir dozunu almadıklarına işaret etti.

