Güney’de akaryakıta zam

Rum tarafında akaryakıta yapılan 8,3 sentlik zammın ardından, 95 oktan benzin, 1.469 Euro’ya Eurodizel de 1,492 Euro’ya yükseldi

Güney Kıbrıs’ta Bakanlar Kurulu’nun akaryakıt ve elektrik enerjisinde sübvansiyonu sonlandırma kararı almasının ardından, akaryakıt zammı önceki gün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, 8,3 sentlik zammın ardından, 95 oktan kurşunsuz benzinin litresinin 1,469 Euro, Eurodizel’in litresinin de 1,492 Euro’ya yükseldiğini yazdı.

Gazete, akaryakıt zammıyla birlikte araçlarının depolarını doldurmak isteyen Rumların, Metehan geçiş kapısında uzun kuyruklar oluşturduğunu kaydederek, sübvansiyonun sona ermesiyle gelen zam yağmurundan hiç hoşnut olmadığını belirtti.

Haberde, bu zammın beraberinde elektrik zammını da getireceği ve elektrik tüketiminin arttığı yaz aylarında, faturaların vatandaşın cebini yakacağı ifade edildi.

