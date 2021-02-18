Güney’de 37 farklı mutasyon saptandı

Güney Kıbrıs’ta 768 pozitif numune üzerinde yapılan akademik araştırmada İngiltere mutasyonu dahil 37 farklı mutasyon saptandı



Güney Kıbrıs’ta yeni tip koronavirüsün 37 farklı mutasyonu tespit edildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros’un haberine göre, “Kıbrıs Üniversitesi Biyoteknoloji & Moleküler Viroloji laboratuvarı, NIPD Genetics, Mağusa (referans) Hastanesi”nin Belçika’daki ‘the catholic University of Loyvain” işbirliğinde, Nisan 2020-Ocak 2021 döneminde Güney Kıbrıs’ta 768 pozitif numune üzerinde yapılan akademik araştırmada İngiltere mutasyonu dahil 37 farklı mutasyon saptandı.

Gazete ilgili araştırmanın sonuçlarının Cuma günü düzenlenecek basın toplantısı ile açıklanacağı bilgisini verdi.

Pozitif çıkan kişilerin temaslı sayıları 3-4 kat fazla olmasına rağmen sadece 2-3 temaslı bildirdiği kaydedilen haberde hızlı test (rapit test) istasyonunda çalışan bir kişinin de, kendi akrabaları ve arkadaşları için negatif sonuçlu sahte test belgesi sağladığı ihbarında bulunulduğuna dikkat çekildi.

