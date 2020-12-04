Güneyde 3 ölüm ve 289 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 9562 PCR ve hızlı test sonucunda 289 yeni vaka belirlendi. 3 kişi hayatını kaybetti.
Rum haber kaynaklarına göre, toplam ölüm sayısı 57’ye, vaka sayısı ise 11 bin 812’ye yükseldi.
17 hastanın durumunun kritik olduğu açıklandı.
289 COVID-19 hastalığı vakasının dağılımı şöyle:
- 795 örnekten 90 vaka, halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarını izleme sürecinden alınmıştır.
- Özel inisiyatifle alınan 1.772 örnekten 110 vaka.
- Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 303 numuneden 20 vaka.
- Öğrenci, öğretmen ve okul personelinin kontrol programı kapsamında alınan 456 örnekten 7 vaka.
- Kato Pyrgos Tillirias sakinlerinden alınan 87 örnekten 4 vaka.
- Kişisel Hekimler tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü kapsamında alınan 37 numuneden 2 vaka.
- Önceki günlerde hızlı antijen testi yöntemiyle tespit edilen pozitif sonuçların moleküler inceleme yöntemi ile doğrulama için alınan 57 örnekten 56 vaka.