banner480
banner572
Corona virüs aşısı için yeni engel
Corona virüs aşısı için yeni engel
163 0
Et fiyatına gavcar mantarı
Et fiyatına gavcar mantarı
76 0
 
Sivasspor tur umudunu son haftaya taşıdı
Sivasspor tur umudunu son haftaya taşıdı
25 0
Hormonlarınızın Düzgün Çalışmadığını Gösteren 9 Belirti
Hormonlarınızın Düzgün Çalışmadığını Gösteren 9 Belirti
15 0
Haşim Girgin anısına oynadılar
Haşim Girgin anısına oynadılar
110 0
Zirvedekiler koltuklarını sevdi
Zirvedekiler koltuklarını sevdi
15 0
Bu işaretlere DİKKAT
Bu işaretlere DİKKAT
135 0
banner529
banner570

Güneyde 3 ölüm ve 289 yeni vaka

banner476

banner577
Güneyde 3 ölüm ve 289 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 9562 PCR ve hızlı test sonucunda 289 yeni vaka belirlendi. 3 kişi hayatını kaybetti.

Rum haber kaynaklarına göre, toplam ölüm sayısı 57’ye, vaka sayısı ise 11 bin 812’ye yükseldi.

17 hastanın durumunun kritik olduğu açıklandı.
289 COVID-19 hastalığı vakasının dağılımı şöyle:

  • 795 örnekten 90 vaka, halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarını izleme sürecinden alınmıştır.
  • Özel inisiyatifle alınan 1.772 örnekten 110 vaka.
  • Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 303 numuneden 20 vaka.
  • Öğrenci, öğretmen ve okul personelinin kontrol programı kapsamında alınan 456 örnekten 7 vaka.
  • Kato Pyrgos Tillirias sakinlerinden alınan 87 örnekten 4 vaka.
  • Kişisel Hekimler tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü kapsamında alınan 37 numuneden 2 vaka.
  • Önceki günlerde hızlı antijen testi yöntemiyle tespit edilen pozitif sonuçların moleküler inceleme yöntemi ile doğrulama için alınan 57 örnekten 56 vaka.
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.