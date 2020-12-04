Güneyde 3 ölüm ve 289 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 9562 PCR ve hızlı test sonucunda 289 yeni vaka belirlendi. 3 kişi hayatını kaybetti.

Rum haber kaynaklarına göre, toplam ölüm sayısı 57’ye, vaka sayısı ise 11 bin 812’ye yükseldi.

17 hastanın durumunun kritik olduğu açıklandı.

289 COVID-19 hastalığı vakasının dağılımı şöyle: