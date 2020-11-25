Güneyde 254 yeni vaka ve bir can kaybı

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte koronavirüs nedenli 1 can kaybı daha meydana geldi, 254 de yeni vaka saptandı.
Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre kronik rahatsızlıkları bulunan 82 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Pandeminin başından beri meydana gelen can kayıpları 47'ye ulaştı.
Bugün yapılan toplam 11 bin 986 test sonucunda 254 yeni vaka saptandı. Testlerin 5555'i hızlı test ve toplam günlük vakaların 97'si hızlı testle saptandı.
Güneyde toplam vaka sayısı 9 bin 453'e ulaştı.
Bugün tespit edilen vakaların dağılımı şöyle:
Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarını izleme sürecinden alınan 688 numuneden 53 vaka belirlendi.
- Özel girişimle alınan 2.250 örnekten 77'si tespit edildi.
- Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 447 numuneden 17 vaka tespit edildi.
- Kişisel Doktorlar tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü kapsamında alınan 249 numuneden 3 vaka tespit edildi.
- Limasol ve Baf illerine gidiş-dönüş muafiyet kapsamına giren işçilerin kontrolü kapsamında Limasol İlçesinden alınan 254 numuneden 12 vaka tespit edildi.
- Limasol ve Baf ilçelerine gidiş-dönüş muafiyet kapsamına giren çalışanların kontrolü kapsamında Baf İlçesinden alınan 126 numuneden 1 vaka tespit edildi.
- Limasol ve Baf İllerine gidiş-dönüş muafiyet kapsamına giren çalışanların kontrolü kapsamında Larnaka İlçesinden alınan 584 numuneden 2 vaka tespit edildi.
- Limasol ve Baf ilçelerine gidiş-dönüş muafiyet kapsamına giren çalışanların kontrolü kapsamında Lefkoşa ilçesinden alınan 1.158 numuneden 6 vaka belirlendi.
- Huzurevleri ve diğer yapılarda yürütülen laboratuvar test programı kapsamında alınan 109 örnekten 35'i tespit edildi.
- Yolcu ve ülkesine geri gönderilen kontrol kapsamında alınan 202 numuneden 2 vaka belirlendi