Güneyde 254 yeni vaka ve bir can kaybı

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte koronavirüs nedenli 1 can kaybı daha meydana geldi, 254 de yeni vaka saptandı.

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre kronik rahatsızlıkları bulunan 82 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Pandeminin başından beri meydana gelen can kayıpları 47'ye ulaştı.

Bugün yapılan toplam 11 bin 986 test sonucunda 254 yeni vaka saptandı. Testlerin 5555'i hızlı test ve toplam günlük vakaların 97'si hızlı testle saptandı.

Güneyde toplam vaka sayısı 9 bin 453'e ulaştı.

Bugün tespit edilen vakaların dağılımı şöyle:

Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarını izleme sürecinden alınan 688 numuneden 53 vaka belirlendi.