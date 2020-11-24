banner480
banner572
94 0
“Unutmayalım, kask hayat kurtarır”
“Unutmayalım, kask hayat kurtarır”
53 0
 
Asırlık hurmalar kurudu
Asırlık hurmalar kurudu
43 0
Şampiyon Othelleo Masterleri
Şampiyon Othelleo Masterleri
37 0
Lefkoşa Turkcell’le koştu, çocuklar “El Ele Merkezi”ne kavuştu
Lefkoşa Turkcell’le koştu, çocuklar “El Ele Merkezi”ne kavuştu
20 0
Lüksün yeni tanımı: Maybach S580
Lüksün yeni tanımı: Maybach S580
44 0
Rekorlar, Cumhuriyet için kırıldı
Rekorlar, Cumhuriyet için kırıldı
25 0
banner529
banner570

Güneyde 252 yeni vaka ve 2 ölüm daha

banner476

Güneyde 252 yeni vaka ve 2 ölüm daha

Güney Kıbrıs’ta koronavirüs vakalarının toplam sayısı 9 bini aştı.

Rum yetkililer, son 24 saatte yapılan testlerde 252 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Öte yandan Güney Kıbrıs'ta bugün 2 kişinin daha koronavirüs nedeniyle öldüğü bildirildi.

Toplam vaka sayısı 9.199'a yükseldi.
Bugünb tespit edilen yeni vcakaların dağılımı ise şöyle:

  • Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarının takip edilmesi sürecinde alınan 695 numuneden 116 vaka tespit edildi.
  • Özel girişim yoluyla alınan 1.766 örnekten 41 vaka tespit edildi.
  • Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 296 numuneden 9'u tespit edildi.
  • Kişisel Hekimler tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü altında alınan 243 örnekten 1 vaka belirlendi.
  • Limasol ve Baf ilçelerine gidiş-dönüş muafiyeti kapsamına giren işçilerin kontrolü kapsamında Limasol İlçesinden alınan 734 numuneden 7 vaka tespit edildi.
  • Limasol ve Baf ilçelerine gidiş-dönüş muafiyet kapsamına giren çalışanların kontrolü kapsamında Baf ilçesinden alınan 265 numuneden 5 vaka tespit edildi.
  • Limasol ve Baf İlçelerine gidiş-dönüş muafiyeti kapsamına giren çalışanların kontrolü kapsamında Larnaka ilinden alınan 128 örnekten 1 vaka belirlendi.
  • Limasol ve Baf vilayetlerinden muafiyet kapsamına giren çalışanların kontrolü kapsamında Lefkoşa ilçesinden alınan 702 numuneden 3 vaka belirlendi.
  • Öğrenci, öğretmen ve okul personelinin kontrol programına alınan 90 numuneden 2 vaka belirlendi.
  • Huzurevleri ve diğer yapılarda yürütülen laboratuar test programı kapsamında alınan 65 numuneden 3 vaka tespit edildi.
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.