Güneyde 252 yeni vaka ve 2 ölüm daha

Güney Kıbrıs’ta koronavirüs vakalarının toplam sayısı 9 bini aştı.
Rum yetkililer, son 24 saatte yapılan testlerde 252 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Öte yandan Güney Kıbrıs'ta bugün 2 kişinin daha koronavirüs nedeniyle öldüğü bildirildi.
Toplam vaka sayısı 9.199'a yükseldi.
Bugünb tespit edilen yeni vcakaların dağılımı ise şöyle:
- Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarının takip edilmesi sürecinde alınan 695 numuneden 116 vaka tespit edildi.
- Özel girişim yoluyla alınan 1.766 örnekten 41 vaka tespit edildi.
- Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 296 numuneden 9'u tespit edildi.
- Kişisel Hekimler tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü altında alınan 243 örnekten 1 vaka belirlendi.
- Limasol ve Baf ilçelerine gidiş-dönüş muafiyeti kapsamına giren işçilerin kontrolü kapsamında Limasol İlçesinden alınan 734 numuneden 7 vaka tespit edildi.
- Limasol ve Baf ilçelerine gidiş-dönüş muafiyet kapsamına giren çalışanların kontrolü kapsamında Baf ilçesinden alınan 265 numuneden 5 vaka tespit edildi.
- Limasol ve Baf İlçelerine gidiş-dönüş muafiyeti kapsamına giren çalışanların kontrolü kapsamında Larnaka ilinden alınan 128 örnekten 1 vaka belirlendi.
- Limasol ve Baf vilayetlerinden muafiyet kapsamına giren çalışanların kontrolü kapsamında Lefkoşa ilçesinden alınan 702 numuneden 3 vaka belirlendi.
- Öğrenci, öğretmen ve okul personelinin kontrol programına alınan 90 numuneden 2 vaka belirlendi.
- Huzurevleri ve diğer yapılarda yürütülen laboratuar test programı kapsamında alınan 65 numuneden 3 vaka tespit edildi.