Güneyde 228 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta bugün 228 yeni vaka tespit edildi.
Güney Kıbrıs'ta bugün 8887 test yapılırken, toplam vaka sayısı 7513'e yükseldi.
Ayrıntılı olarak mevcut vakalar şu şekilde ortaya çıktı:
- Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarını izleme sürecinden alınan 528 örnekten 40 vaka belirlendi.
- Özel girişim yoluyla alınan 3.274 numuneden 127 vaka tespit edildi.
- Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 345 örnekten 29 vaka belirlendi.
- Kişisel Hekimler tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü altında alınan 284 örnekten 8'i tespit edildi.
- Yolcu ve geri dönüş kontrolü kapsamında alınan 496 numuneden 2 vaka belirlendi.
- Limasol ve Baf ilçelerine gidiş-dönüş muafiyet kapsamına giren işçilerin kontrolü kapsamında Limasol Bölgesinden alınan 1.650 numuneden 3 vaka belirlendi.
- Limasol ve Baf vilayetlerinden muafiyet kapsamına giren çalışanların kontrolü kapsamında Lefkoşa ilçesinden alınan 942 numuneden 3 vaka belirlendi.
- Göçmen Yapısı Kontrol Programı kapsamında alınan 268 örnekten 16 vaka tespit edildi