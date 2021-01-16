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Güney’de 1 ölüm, 202 pozitif vaka daha

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Güney’de 1 ölüm, 202 pozitif vaka daha
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Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içerisinde 1 kişi daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, yapılan 8 bin 14 testle 202 de yeni vaka tespit edildi.
Rum haber kaynakları hayatını kaybedenlerin sayısının 167’ye, toplam vaka sayısının ise 28 bin 811’e ulaştığını duyurdu.
Hayatını kaybeden kişinin 70 yaşında bir erkek olduğu belirtildi. 
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