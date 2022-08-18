Güney turizminde İngiliz turist bereketi

Güney Kıbrıs İstatistik Dairesi’nin dün açıkladığı verilere göre geçen yılın Temmuz ayında Güney Kıbrıs’a 297 bin 308 turist gittiğini; bu yılın Temmuz ayında ise bu rakamın 454 bin 657’ye yükseldiği, turist sayısındaki ana artışın İngiliz turistler sayesinde sağlandığını ve toplam turist sayısının yüzde 38,2’sinim İngiltere’den geldiği bildirildi

Güney Kıbrıs’a bu yılın Temmuz ayında giden turist sayısında, geçen yılın Temmuz ayına kıyasla yüzde 52,9’luk artış kaydedildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs İstatistik Dairesi’nin dün açıkladığı verilere göre geçen yılın Temmuz ayında Güney Kıbrıs’a 297 bin 308 turist gittiğini; bu yılın Temmuz ayında ise bu rakamın 454 bin 657’ye yükseldiğini yazdı.

Gazete, turist sayısındaki ana artışın İngiliz turistler sayesinde sağlandığını ve toplam turist sayısının yüzde 38,2’sinim İngiltere’den geldiğini kaydetti.

Haberde, İngiliz turistleri yüzde 8,4 ile İsrailli, yüzde 4,7 ile Polonyalı ve yüzde 4,7 ile Alman turistlerin izlediği belirtildi.

Gazete, bir başka haberinde de turizm gelirlerinin Güney Kıbrıs ekonomisi için güçlü bir destek olduğunu yazdı.

Haberde, turizm gelirlerinin bu yılın ikinci üç ayı (Nisan-Mayıs-Haziran) içerisinde ekonomiye yüzde 6,1 oranında kalkınma sağladığı ifade edildi.

