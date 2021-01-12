Güney sessizliğe büründü

Güney’de üç haftalık kapanma uygulamasının başlamasıyla birlikte, sokaklar caddeler sessizliğe büründü

Güney Kıbrıs’ta, COVID-19 vakalarının artması ve hastanelerin alarm vermesi üzerine pazar gününden itibaren ikinci kez üç haftalık bir kapanma uygulamaya başladı. Kıbrıs’ın güneyinde ilk kapanma geçen Mart 2020’de uygulanmış ve Mayıs’ın üçüncü haftasına kadar sürmüştü.Yeni tedbirlere göre gece saat 21.00’den sabah 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Özel ve kamuda tüm toplantılar yasaklandı.Vatandaşlara iki kişi olmak üzere parklarda yürüyüş ve plajlarda eksersiz yapma izin veriliyor. Aynı zamandan kişiler gün içindeki hareketleri için 2 sms mesajı gönderebiliyorlar, mesaj metinlerinde sokağa çıkma nedenlerini belirtiyorlar.Özel hizmetler hariç kamu sektöründe ve yerel yönetimlerde evden çalışılıyor, kilise hizmetleri halk olmadan, düğün, vaftiz ve cenaze törenleri azami 10 kişiyle yapılıyor.İnşaat sektörü, perakende yiyecek içecek satışı yapan şirketler açıkken kuaförler, güzellik salonları, dövme salonları kapalı tutuluyor. İlk ve orta eğitim uzaktan yapılırken kreşler açık bulunuyor.Özel şirketler ve hizmetler faaliyetlerine devam ediyorlar; personellerinin %15’inin şirket binalarında çalışmasına izin veriliyor ancak çalışan sayısı her kuruluş için 20 kişi oluyor.Berberler, kuaförler, güzellik salonları, dövme salonları, tiyatrolar, sinemalar, amfi tiyatrolar, restoranlar ve gece kulüpleri, büyük alışveriş merkezleri, dans okulları ve diğer ilgili okulların faaliyetleri yasaklandı.İLK GÜN 500 BİN SMSÖte yandan Güney Kıbrıs’ta sokağa çıkma yasağının ilk gününde evden dışarıya çıkmak amacıyla izin almak için yaklaşık 500 bin mesaj gönderildi.Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu’nun haberine göre, gönderilen mesajların yaklaşık 335 bini onaylandı. Dijital Politika Bakanlığı'nın verilerine göre, onaylanan mesajların çoğu, gerekli malzeme satın alınması veya egzersiz yapmak için yollandı.Polis, hareketleri izlemek ve önlemlerin uygulanmasını denetlemek için denetimler gerçekleştiriyor. Vatandaşların hareketi devriyeler tarafından kontrol edilirken, motorlu devriyeler de gerçekleştiriliyor.Güney’de sokaklar boşaldıBir zamanlar cıvıl cıvıl olan Güney Lefkoşa’nın Leda Caddesi (Uzun yol) şimdi bomboş