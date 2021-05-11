Güney “Safepass” ile açıldı

Güney Kıbrıs, iki haftalık kapanmanın ardından dün “SafePass” olarak isimlendirilen yeni kurallarla açılım başladı. Dünden itibaren perakende ticaret, okullar, restoran ve kafeler açıldı

Güney Kıbrıs iki haftalık kapanmanın ardından dün “SafePass” olarak isimlendirilen yeni kurallarla açıldı.Güney’de yayımlanan Politis ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta Korona virüs vakalarının artması sonrasında yürürlüğe konan iki haftalık kapanma sürecinin önceki gün tamamlandığını, açılımın ise “SafePass” adı verilen yeni kurallarla dün başladığını yazdılar.Gazete; “SafePass’la Açılıyoruz, Kuyruklarda Bekleyiş” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, dünden itibaren perakende ticaret, okullar, restoran ve kafelerin açılacaklarını, sokağa çıkma yasağının ise gece 21:00 değil 23:00’dan itibaren uygulanacağını yazdı.Gazete, açılım kuralları gereği aşı yaptırmamış veya aşının ilk dozunu olmalarının üzerinden 3 hafta geçmemiş kişilerin önceki gün PCR veya hızlı test yaptırabilmek adına test merkezlerinde yoğun kalabalık ve kuyruklar oluşturduklarını belirtirken, test yaptırmak isteyenlerin bekleme sürelerinin iki saate kadar çıktığını aktardı.Güney Kıbrıs’ta yaklaşık 5 aydır uygulamada olan, dolaşım izni için SMS atma uygulamasının da sonlandığını, deniz kenarları, açık pazarlar, kuaförler, güzellik merkezleri, şans oyunları merkezleri ve küçük mağazalara girişte PCR veya hızlı teste gerek olmadığını vurgulayan gazete, restoranlar ve kafelerin dış mekanları ile alışveriş merkezleri ve büyük mağazalara girişlerin ise sadece “safepass”la mümkün olabileceğini belirtti.Öğretmen ve öğrencilerin de hızlı test yaptırmak şartıyla okullarına döndüklerini, 18 yaş altı spor faaliyetlerinin başladığı ve yüzme havuzlarının da açıldığı vurgulanan haberde çalışma hayatında ise, kamuda, elzem yerler dışında, uzaktan çalışma, özel sektörde ise çalışanların yüzde 30’unun işbaşı yapması uygulamasının sürdüğü ifade edildi.Gazete bir diğer haberinde ise, aşı programının devam etmekte olduğunu, bu haftadan itibaren 20-29 yaş arasındaki kişilerin aşılanmasının beklendiğini aktardı.