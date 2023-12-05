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Güney Lefkoşa’da Gazze için barış yürüyüşü

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Güney Lefkoşa’da Gazze için barış yürüyüşü
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Güney Lefkoşa’da “Tüm Kıbrıs Barış Konseyi” tarafından önceki gün Gazze’deki savaşa son verilmesi talebiyle barış yürüyüşü yapıldı.
Fileleftheros gazetesi, yüzlerce kişinin ellerinde pankartlarla katıldığı yürüyüşte savaşın sona ermesine yönelik sloganlar atıldığını ve Eleftheria Meydanı’ndan yürüyüşe başlayan kortejin İsrail, AB ve ABD büyükelçilikleri önünden geçtiğini yazdı.
Haberde, yürüyüşe katılan AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Filistin Büyükelçisi Abdallah Atari ve Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği Milletvekili Yorgos Perdikis’in savaş karşıtı mesajlar verdiği ifade edildi.
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