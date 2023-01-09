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Güney Lefkoşa ile Limasol’a 125 yeni akıllı trafik ışığı

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Güney Lefkoşa ile Limasol’a 125 yeni akıllı trafik ışığı
Güney Lefkoşa ile Limasol’a, 125 yeni akıllı trafik ışığı konulacağı bildirildi.
Politis gazetesinin haberine göre, Güney Kıbrıs Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos, 125 yeni akıllı trafik ışığıyla trafik yoğunluğunun azaltılmasını ve iki ilçe arasındaki tıkanıklığın giderilmesini hedeflediklerini söyledi.
Habere göre Karusos, önümüzdeki günlerde akıllı trafik ışıkları için ihaleye çıkacaklarını ve trafik ışıklarından 80’inin Güney Lefkoşa’ya, 45’inin de Limasol’a konulacağını açıkladı.
 
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