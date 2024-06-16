Güney Lefkoşa'daki yangında 3,2 kilometrekarelik alan yandı

Güney Lefkoşa’ya bağlı “Farmaka” köyü bölgesinde dün çıkan büyük yangının kontrol altına alındığı bildirildi.
Yangın sonucunda 3.2 kilometrekarelik bir alanın yandığını kaydeden Rum haber kaynakları, yangının AİK’e (Elektrik İdaresi) ait transformatördeki kısa devreden kaynaklandığını belirtti.
Haberde yangın nedeniyle kapanan yolların trafiğe açıldığı belirtilirken, durumun kontrol altında olduğu, buna paralel olarak yangının yeniden canlanma ihtimaline karşı ilgili birimlerin gün boyunca ve gece boyunca bölgede kalacakları ifade edildi.
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