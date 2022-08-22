Güney Kıbrıs’tan, Ermenistan’a direk uçuşlar başlıyor

Güney Kıbrıs’tan, Ermenistan’ın başkenti Erivan’a yönelik direk uçuşların gerçekleştirileceği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Cyprus Airways” havayolu şirketinin açıklamasına dayanarak 13 Eylül itibarıyla Güney Kıbrıs’tan Ermenisrtan’ın Erivan şehrine haftada üç kez direk uçuş gerçekleştirileceğini yazdı.

Gazete, Larnaka-Erivan seferlerinin, Ermenistan’ın başkentine Rossiyia Airlines ile uçan Rus yolcular için zemin kazanacağının görüldüğünü de belirtti.



