Güney Kıbrıs’taki turizm gelirleri artış gösterdi

Güney Kıbrıs’taki turizm gelirlerinin, Rusya pazarı eksikliğine karşın artış gösterdiğini, 2022 yılının ilk beş ayında gelirlerin yarım milyar Euro’yu geçtiği bildirildi

Güney Kıbrıs’ın turizm gelirlerinde geçen yıla oranla bu yıl artış olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Güney Kıbrıs’taki turizm gelirlerinin, Rusya pazarı eksikliğine karşın artış gösterdiğini, 2022 yılının ilk beş ayında gelirlerin yarım milyar Euro’yu geçtiğini yazdı.

Gazete seyahat acentelerinin araştırmasına dayanarak Cystat’ın dün yayımladığı veriler ışığında yıllık artışın yüzde 341 olduğunu belirtti.

2019 yılındaki turizm gelirlerinin ilk beş ayda 100 milyon Euro olduğuna dikkati çeken gazete Mayıs 2022’de turizm gelirlerinin, 76.7 milyon Euro olan Mayıs 2021’e göre, 221 milyon Euro olduğunu belirtti.

Gazete haberinde ayrıca turist sayılarına da yer verirken Haziran 2022’de turist sayısının 372 bin 324; 2021’de ise bu rakamın 184 bin 159 olduğunu yazdı.

-Hane halkı borcu

Politis gazetesi Güney Kıbrıs’ta hane halkı ve işletmelerin 2022 yılının ilk üç ayındaki borcunun 56.2 milyar Euro olduğunu yazdı.

Habere göre hane halkının, 2022’nin ilk üç ayındaki borcu ise 20.2 milyar Euro olarak kaydedildi.

Finansal olmayan şirketlerin borcu ise Mart 2022 sonu itibarıyla 36 milyar Euro şeklinde yer aldı.