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Güney Kıbrıs’taki ilk maymun çiçeği vakasının temaslıları aşılandı

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Güney Kıbrıs’taki ilk maymun çiçeği vakasının temaslıları aşılandı
Güney Kıbrıs’ta görülen ilk maymun çiçeği vakasının 7 temaslısının dün aşılandığı bildirildi.
Alithia gazetesi, Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpandelas’ın dün yaptığı açıklamada, düne kadar tespit edilen toplam 3 vakanın genel sağlık durumunun iyi olduğunu söylediğini yazdı.
Habere göre Hacıpandelas, Cumartesi günü açıklanan iki vakadan birinin turist, diğerinin de denizci olduğunu kaydederken, Sağlık ve Gıda Güvenliğinden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Stella Kiriakidu’ya aşıları beklenenden daha hızlı almalarındaki yardımı ve İsrail’e de, aşı bulunamaması halinde kendi aşılarından vermeyi teklif etmesinden ötürü teşekkür etti.
Hacıpandelas, toplu aşılama olmayacağını ve aşılar konusunda dikkatli olunup, bu aşılara ihtiyacı olanların aşılanacağını belirtti.
 
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