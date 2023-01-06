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Güney Kıbrıs’taki havalimanlarını 2022'de 9,2 milyon yolcu kullandı

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Güney Kıbrıs’taki havalimanlarını 2022'de 9,2 milyon yolcu kullandı
Güney Kıbrıs’taki havalimanlarını 2022 yılında toplam 9,2 milyon yolcunun kullandığı belirtildi.
Alithia gazetesinde yer alan habere göre, “Hermes Airports” şirketi yöneticilerinden Maria Kurupi, konuyla ilgili açıklamasında, bunun, pandemiden önceki 2019'da Güney Kıbrıs’taki havalimanlarındaki yolcu trafiğinin yüzde 82’sini teşkil ettiğini söyledi.
2022 yılında 50 havayolu şirketinin 38 ülkeye ve 140 destinasyona sefer yaptığını dile getiren Kurupi, en popüler destinasyonların Birleşik Krallık, Yunanistan, İsrail, Almanya, Polonya, Avusturya, İsveç, İtalya, Macaristan ve Romanya olduğunu sözlerine ekledi.
 
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