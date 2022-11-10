Güney Kıbrıs’taki havalimanlarından ekim ayında 1 milyonun üzerinde yolcu uçtu

Güney Kıbrıs’taki havalimanlarından ekim ayında 1 milyon 98 bin 252 yolcunun seyahat ettiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Hermes Airports’un yayınladığı verilere göre,geçen yılın ekim ayında havalimanlarından 951 bin 819 yolcunun seyahat ettiğini ve bu yılki rakamlarla kıyaslandığında, yüzde 15,4’lük artış olduğunu yazdı.

Haberde, bu yılın Ocak-Ekim ayları arasında Güney Kıbrıs’taki havalimanlarından 8 milyon 126 bin 475 yolcunun seyahat ettiği ifade edildi.

