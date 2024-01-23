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Güney Kıbrıs’taki evsizlerin sayısı kesin olarak bilinmiyor

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Evsiz Rus uyruklu bir kadının metruk bir binada öldüğünün tespit edilmesinin ardından Güney Kıbrıs’taki evsizlerin sayısı yeniden gündeme geldi.

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Güney Kıbrıs’taki evsizlerin sayısı kesin olarak bilinmiyor
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Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rus uyruklu 45 yaşındaki evsiz kadının ölümü sonrasında gündeme gelen ülkedeki evsizlerin kesin sayısının ise bilinmediğini yazdı.
Gazete, Rum Meclisi’ne geçen yıl sunulan rakamlara göre, 2023 yılının ilk altı aylık döneminde 137 evsiz kişinin tespit edildiğini aktardı.
Bu kişilerin devlete başvuran kişiler olduklarının da altını çizen gazete, 137 kişiden 56’sının Kıbrıslı diğerlerinin ise AB ülkesi ve üçüncü ülke vatandaşları olduklarını vurguladı.
Gazete, “Evsizleri Destekleme ve Entegre Merkezi’nin” ise elinde henüz 2023 yılı rakamlarının olmadığını ancak 2022 yılı rakamlarının 190 “yeni evsiz vakası” ortaya koyduğunu belirtti.
 
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