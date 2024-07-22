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Güney Kıbrıs’taki barajlar SOS veriyor

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Güney Kıbrıs’taki barajlar SOS veriyor
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Güney Kıbrıs’taki barajlarda doluluk oranının yüzde 36,8’e gerilediği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, aşırı sıcak hava ve kış aylarında barajlara az su akışı olmasının, barajlardaki suyun azalmasına yol açtığını ve Su Dairesi’nin verilerine göre, 19 Temmuz itibarıyla tüm barajlardaki toplam su miktarının 107 milyon metreküp olduğunu yazdı.
Haberde, geçen yılın aynı döneminde barajlardaki su miktarının 176,6 milyon metreküp (yüzde 60,7 doluluk) olduğu anımsatıldı.
 
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