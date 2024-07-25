Güney Kıbrıs’ta, üçüncü ülkelerden gelecek öğrenci sayısına kısıtlama

Özel üniversitelere üçüncü ülkelerden gelecek öğrenci sayısına kısıtlama getirildi

Güney Kıbrıs’taki 21 özel üniversiteye, üçüncü ülkelerden gelecek öğrenci sayısına Bakanlar Kurulu tarafından kısıtlama getirildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Hükümet Sözcü Vekili Yannis Antoniu’nun konuyla ilgili açıklama yaparak, Eğitim Bakanlığı tarafından bu yönde bir önerinin Bakanlar Kurulu’na sunulduğunu ve kabul edildiğini söylediğini yazdı.

Haberde, bu uygulamanın yeni akademik yıl itibarıyla geçerli olacağı belirtildi.

Kararın, sığınmacı sorunuyla mücadele kapsamında alındığı kaydedildi.

