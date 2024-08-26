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Güney Kıbrıs’ta su krizi kapıda

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Güney Kıbrıs'ta gelecek kış, yağışların az olması durumunda, arıtma tesisinden arıtılan suyun Baf’ın su ihtiyacını karşılayamayacağı bildirildi.

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Güney Kıbrıs’ta su krizi kapıda
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Haravgi gazetesi, hanehalkının su kaynaklarında yeterince su bulunmaması nedeniyle susuzluk tehdidiyle karşı karşıya olduklarını ve kaymakamlığın, bu soruna çözüm bulmaya çalıştığını yazdı.
Haberde, barajlardaki doluluk oranının yüzde 33 olduğu ve bu oranın geçen yılın aynı döneminde yüzde 56 olduğu ifade edildi.
 
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