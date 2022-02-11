Güney Kıbrıs'ta şoke eden görüntüler

Son dönemlerde ABD, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerle tatbikatlara girişen Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden gelen son görüntüler 'pes' dedirtti. Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde (GKRK) Ortadoks Kilisesi ve Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) iş birliğiyle papazlara silah eğitimi verildiği ortaya çıktı

Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Doğu Akdeniz’de gerginliği tırmandıran adımlarını sürdürüyor. Ortadoks Klisesi ve Rum Milli Ordusu’nun iş birliğinde gerçekleştirilen ve Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) Tugay Komutanı Tuğgeneral Lucas Hatzimichael’in özel daveti üzerine çağrılan papazlara ağır silahlarla eğitim verildi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde orduya ait silahları kullanan papazların makineli tüfeklerle ateş açtığı görülüyor. Papazlar, makineli tüfekler HK-115 ve G3-A3s'nin yanı sıra tabancalarla da atış yaptı.



EN İYİ ATIŞ YAPANA ÖDÜL

Ateş açan Papazlara askerler eşlik ederken, Ortodoks kilisesi tarafından yapılan açıklamada en iyi atış yapan üç kişiye ödül verildiği kaydedildi.

TEPKİ YAĞDI, AÇIKLAMA GELDİ

Görüntülerin ise sosyal medyada yayılmasının ardından Rum halkı da, din adamlarının Rum ordusuyla iş birliği yapmasına tepki gösterdi.

Gelen tepkiler üzerine Rum yönetimi tarafından, “Rum ordusunun yerel kilise ise iş birliği bağlamında gerçekleştirilen planlı bir

Sosyal medyada yayılan görüntülerde orduya ait silahları kullanan papazların makineli tüfeklerle ateş açtığı görülüyor. Papazlar, makineli tüfekler HK-115 ve G3-A3s'nin yanı sıra tabancalarla da atış yaptı.Ateş açan Papazlara askerler eşlik ederken, Ortodoks kilisesi tarafından yapılan açıklamada en iyi atış yapan üç kişiye ödül verildiği kaydedildi.Görüntülerin ise sosyal medyada yayılmasının ardından Rum halkı da, din adamlarının Rum ordusuyla iş birliği yapmasına tepki gösterdi.Gelen tepkiler üzerine Rum yönetimi tarafından, “Rum ordusunun yerel kilise ise iş birliği bağlamında gerçekleştirilen planlı bir Tatbikat ” açıklaması yapıldı.