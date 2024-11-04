Güney Kıbrıs’ta şirketlerin yüzde 14,3’ü siber saldırı kurbanı

Fileleftheros gazetesi, Rum Merkez Bankası’nın verilerine göre, Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren ve 10 kişiden fazla çalışanı bulunan iş yerlerinin yüzde 14,3’ünün, faaliyetleri olumsuz etkilenecek şekilde siber saldırıya maruz kaldıklarını aktardı.
Habere göre açıklamada, özellikle finans piyasalarında faaliyet gösteren şirketlerin siber saldırılara karşı önlem almaları gerektiği vurgulandı.
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