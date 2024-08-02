Güney Kıbrıs’ta sigortalı 3 bin 153 Kıbrıslı Türk var

Güney Kıbrıs’ta 2023 verilerine göre sigortalı 3 bin 153 Kıbrıslı Türk olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, güneydeki Sosyal Sigortalar Dairesi’ne kayıtlı 580 bin 23 kişi bulunduğunu ve bu kişilerin yüzde 40’ının yabancı uyruklu olduğunu yazdı.

Haberde, 2022 yılında Sosyal Sigortalar Dairesi’ne kayıtlı Kıbrıslı Türk sayısının ise 3 bin 143 olduğu ifade edildi.

