Güney Kıbrıs’ta sıcak çarpmasından bir kişi hayatını kaybetti üç kişi ise hastanede

Rum haber kaynakları, 64 yaşındaki bir kadının dün sıcak çarpması sebebiyle hayatını kaybettiğini bildirdi.
Yaşları 24, 67 ve 80 olan üç kadının da aynı sebepten hastanede tedavi görmekte oldukları ve durumlarının ciddi olduğu belirtildi.
Sıcak çarpmalarına karşın dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.
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