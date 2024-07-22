Güney Kıbrıs’ta sıcak çarpmasından bir kişi hayatını kaybetti üç kişi ise hastanede

Güney Kıbrıs’ta 64 yaşındaki bir kadın sıcak çarpmasından ötürü dün hayatını kaybetti.

Rum haber kaynakları, 64 yaşındaki bir kadının dün sıcak çarpması sebebiyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yaşları 24, 67 ve 80 olan üç kadının da aynı sebepten hastanede tedavi görmekte oldukları ve durumlarının ciddi olduğu belirtildi.

Sıcak çarpmalarına karşın dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.

