Güney Kıbrıs’ta ortaokul ve liselerde cep telefonu kullanımı yasaklandı

Rum Meclisi Genel Kurulu tarafından dün oy çokluğuyla onaylanan yeni tüzüklerle ortaokul ve lise öğrencilerinin teneffüsler dahil cep telefonu ve diğer akıllı cihazları aktif hale getirmesi ve kullanması hakkına son verildiği belirtildi.

Haravgi gazetesi okullarda cep telefonu ve akıllı cihazların kullanımına son verildiğini belirttiği haberinde, AKEL partisinin liselerde teneffüs saatlerinde söz konusu cihazların kullanılmasıyla ilgili bir değişiklik önerisi sunduğunu, ancak bunun genel kuruldan geçmediğini ekledi.

