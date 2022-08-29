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Güney Kıbrıs’ta maymun çiçeği tedavisi gören 18 yaşındaki hasta taburcu oldu

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Güney Kıbrıs’ta maymun çiçeği tedavisi gören 18 yaşındaki hasta taburcu oldu
Güney Kıbrıs’ta maymun çiçeği tedavisi gören 18 yaşındaki hastanın, hastaneden taburcu edildiği haber verildi.
Haravgi gazetesi, konu hakkında yapılan açıklamaya dayanarak, 18 yaşındaki hastanın sağlık durumunun çok iyi olduğunu ve daha fazla tedaviye ihtiyacı olmadığını yazdı.
Güney Kıbrıs’ta tespit edilen 5’inci maymun çiçeği vakası olan şahsın, evinde izole olmaya devam edeceğini kaydeden gazete, 18 yaşındaki şahsın temaslısı olan 3 kişiye maymun çiçeği aşısı yapıldığını kaydetti.
Gazete Güney Kıbrıs’ta bugüne kadar toplam 7 kişiye maymun çiçeği aşısı yapıldığını ekledi.
 
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