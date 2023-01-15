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Güney Kıbrıs’ta “Mağusa bölgesi” sular altında kaldı

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Güney Kıbrıs’ta “Mağusa bölgesi” sular altında kaldı
Güney Kıbrıs’ta “Mağusa Bölgesi”nin (Ayia Napa, Protara ve Paralimni) son 24 saatte yağan yağmurlardan nasibini alarak sular altında kaldığı bildirildi.
Alithia gazetesi, bölgenin sert hava koşulları nedeniyle “Venedik’e döndüğünü”; sürücülerin yolda kaldığını, bazı ev ve mağazaları su bastığını ve itfaiye, belediye ve sivil savunma ekiplerinin aralıksız çalıştığını yazdı.
Gazete, polisten de açıklama yapıldığını ve sürücülere yoldaki su birikintilerine dikkat etmeleri, sürat yapmamaları, farlarını açık tutmaları ve önde giden araçla aralarındaki güvenli mesafeyi korumaları çağrısı yaptığını kaydetti.
Haberde,  Trodos dağlarında da yoğun kar yağışı meydana geldiği ve tüm yolların kapandığı; meydandaki kar kalınlığının ise 17 santime ulaştığı ifade edildi.
Gazete, olumsuz hava koşullarının Çarşamba gününden itibaren etkisini yitireceğini yazdı.
 
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