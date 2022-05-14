Güney Kıbrıs’ta kalan Kıbrıs Türk mallarının değeri 6,1 milyar Euro

Rum İçişleri Bakanlığının, Kıbrıs Türk mallarının idaresiyle ilgili danışma komitesine, Güney Kıbrıs’ta kalan Kıbrıs Türk mallarının yönetim şeklinin bütünsel bir şekilde modernize edilmesine dair dün yeni bir öneri sunduğu haber verildi.

Haberinde, Güney Kıbrıs’ta kalan Kıbrıs Türk mallarının değerinin bugün 6,1 milyar Euro olduğunun hesaplandığını yazan Haravgi gazetesi, İçişleri Bakanlığının, çarpıklıkların düzeltilmesi ve hak sahiplerinin kendilerine devredilen taşınmazlara yatırım yapma konusunda kendilerini güvende hissetmeleri için yeni bir öneri sunduğunu iletti.

Gazeteye göre, Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris ise yaptığı açıklamada, önerinin, Kıbrıs Türk Malları Vasiliğinin ekonomik açıdan yaşayabilir bir hale geleceği şekilde, konutlar, tarım arazileri ve ticari binaların doğru bir şekilde tahsis edilmesi için, kriterlerin ve puanlama mekanizmalarının ortaya konmasını içerdiğini belirtti.

Bunun, Kıbrıs Türk Malları Vasiliğinin, ortaya çıkan açıkları kapatabileceği anlamına geldiğini kaydeden gazete, komitenin bir sonraki toplantısının 31 Mayıs’ta gerçekleştirileceğini ifade etti.

Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk mallarının değerinin 6,1 milyar Euro olduğunu yineleyen gazete, kira gelirlerinin yılda yalnızca 5 milyon Euro olduğunu, birikmiş-tahsil edilmemiş kira bedellerinin 8,3 milyon Euro olduğunu ve bütçenin karşılanması için devletin yılda 7 milyon Euro’luk bir ilave yaptığını ekledi.