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Güney Kıbrıs’ta işsiz sayısı 30 bin

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Güney Kıbrıs’ta işsiz sayısı 30 bin
Avrupa İstatistik Enstisüsü (Eurostat), Güney Kıbrıs’ta yılın ikinci üç aylık dönemi için işsiz sayısını 30 bin olarak açıkladı.
Haravgi gazetesi, Eurostat verilerine dayandırdığı haberde, 2022 yılının ikinci üç aylık döneminde işsiz sayısının 30 bin, part time çalıştığı için düşük gelirliler arasında yer alanlar sayısının ise 18 bin olduğunu yazdı.
Gazete, geçtiğimiz yılın aynı dönemimde ise işsiz sayısının 28 bin olduğunu aktardı.
 
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