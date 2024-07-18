Eurostat verilerine göre Güney Kıbrıs’ta Haziran ayı enflasyonu yüzde 3 olarak kayda geçti.
Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta haziran ayı enflasyonunun yüzde 3 olarak kayda geçtiğini, bu oranla Güney Kıbrıs’ın, AB ülkelerin arasında en fazla enflasyon kaydedilen ilk on ülke arasına girdiğini yazdı.
Habere göre AB bölgesinde en yüksek enflasyon yüzde 5,4’le Belçika’da kaydedildi.
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