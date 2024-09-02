Güney Kıbrıs’ta doğum oranındaki düşüklük endişe sebebi

Rum basınında bugün yer alan bir haberde, aralarında Güney Kıbrıs’ın da bulunduğu AB üye devletlerinin, endişe verici boyutlara sahip olan doğum oranı düşüklüğü konusunda alarm durumunda oldukları belirtildi.

Doğum oranı düşüklüğünün yaşlılar ve gençler arasında demografik dengesizliklere yol açtığını yazan Fileleftheros gazetesi, 2021 yılında doğum oranının Güney Kıbrıs’ta 1,39 olduğunu, Avrupa Birliğinde ise buna karşılık gelen göstergenin 1,53 olduğunu belirtti.

Bu durumun son yıllarda tüm ülkeleri meşgul ettiğini, bu yüzden bazı politikalar ve aile kurumunun desteklenmesi için önlemler ileriye götürüldüğünü kaydeden gazete, haberinin devamında Güney Kıbrıs’ta demografi problemiyle başa çıkılması için alınan bir dizi önleme yer verdi.

