Güney Kıbrıs’ta demiryolları kurulması konusu gündemde

Denizcilik konferansına katılmak üzere Güney Kıbrıs'a gelen AB Ulaştırma Komiseri Adina Valean’ın dün Rum Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos ile yaptığı görüşmede demiryolu kurulması konusunun gündeme geldiği bildirildi.



Alithia gazetesinin haberine göre, Rum Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos, Valean’la görüşmesi sonrasında düzenlenen ortak basın açıklamasında, Güney Kıbrıs’ta demiryolu ve tramvay yolu döşenmesi konusunun ilk kez ele alındığını söyledi.



Karusos, bu konuda çalışmalar yapıldığını, yeterli ön hazırlığın da mevcut olduğunu ifade ederek, hafif raylı sistemlerle kentlerin ve havaalanının bu sistemlerle birbirlerine bağlanabileceklerini biliyoruz şeklinde konuştu.

Valean’la görüşmesinde, finansman konusunu ele aldıklarını ifade eden Karusos, bu görüşmeyle, trafik sorunu, enerji tasarrufu ve birçok sorununun çözümünü getirecek raylı sistemlerin yapımı ve finansmanı için ilk adımın atıldığını da sözlerine ekledi.

