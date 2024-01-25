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Güney Kıbrıs’ta COVID-19 ve grip vakaları azaldı, aşılanma arttı

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Güney Kıbrıs’ta COVID-19 ve grip vakaları azaldı, aşılanma arttı
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Rum Halk Sağlığı Tıbbi Hizmetler Müdürü Elizabeth Konstandinu, Güney Kıbrıs’taki COVID-19 ve grip vakalarında son dönemde ciddi bir azalma olduğunu açıkladı.
Alithia gazetesinin haberine göre Konstandinu, aşılanmadaki artışın ve kişisel korunma tedbirlerinin, vakalarda azalma sağladığını 15-21 Ocak tarihleri arasındaki vaka sayısının 2 bin 139 olduğunu (pozitiflik oranı yüzde 2,1) söyledi.
Habere göre Konstandinu, şu andaki grip vakalarının çoğunun Influenza A virüsü olduğunu ve az sayıda da Influenza B virüsü kaynaklı grip vakası bulunduğunu kaydetti.
 
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