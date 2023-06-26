Güney Kıbrıs’ta çalışan Kıbrıslı Türk sayısı 3 bin civarında

Alithia, güneydeki Sosyal Sigortalar Dairesi’nin 2022 istatistik verilerini kaynak göstererek Güney Kıbrıs’ta çalışan Kıbrıslı Türk sayısının 3 bin civarında olduğunu, bu rakama İngiliz üslerinde çalışan ve Güney Kıbrıs’ta daimi ikamet eden Kıbrıslı Türklerin de dahil olduğunu bildirdi.

Gazete, Ekim 2022’de Güney’de çalışan Kıbrıslı Türklerin, toplam çalışanların (543 bin 96) yüzde 0,5’i (2 bin 593), Rumların yüzde 65,3’ü (354 bin 869), Avrupa vatandaşlarının yüzde 16,7’si (90 bin 452) ve diğer ülke uyrukluların yüzde 17,5’i (95 bin 182) kadar olduğunu yazdı. Çalışan Kıbrıslı Türk ve diğer ülke uyruklu sayısının turizm sezonunda artış gösterdiği bilgisini ekledi.

Habere göre sözü edilen dönemde sektörlere göre çalışanların kimlikleri şöyle:

Tarım, dağıtımcılık ve balıkçılık: Kıbrıslı Türk 15, Rum 4 bin 942, Avrupa vatandaşı 666, diğer 5 bin 64.

Madenler ve taş ocakları: Kıbrıslı Türk 17, Rum 543, Avrupa vatandaşı 94, diğer 94

İmalat: Kıbrıslı Türk 225, Rum 23 bin 683, Avrupalı 7 bin 752, diğer 4 bin 727

Elektrik, doğal gaz, buhar ve iklimlendirme: Kıbrıslı Türk 0, Rum 2 bin 366, Avrupalı 81, diğer 16

Su işleri, çöp, atık işleme: Kıbrıslı Türk 0, Rum 1373, Avrupalı 261, diğer 380

İnşaat: Kıbrıslı Türk 1006, Rum 22 bin 679, Avrupalı 10 bin, diğer 8 bin 273

Toptan ve perakende ticaret, oto tamiri: Kıbrıslı Türk 215, Rum 56 bin 301, Avrupalı 14 bin 498, diğer 7 bin 832

Taşımacılık ve depolama: Kıbrıslı Türk 29, Rum 13 bin 55, Avrupalı 4 bin 399, diğer 3 bin 961

Otelcilik: Kıbrıslı Türk 413, Rum 11 bin 75, Avrupalı 10 bin 39, diğer 4 bin714

Restoran: Kıbrıslı Türk 170, Rum 18 bin 241, Avrupalı 10 bin 321, diğer 9 bin 540

Bilgilendirme ve iletişim: Kıbrıslı Türk 68, Rum 13 bin 469, Avrupalı 3 bin 784, diğer 7 bin 345

Finans ve sigortacılık: Kıbrıslı Türk 16, Rum 17 bin 197, Avrupalı2 bin 561, diğer 3 bin 535

Gayrı menkul yönetimi: Kıbrıslı Türk 2 Rum 3 bin 104, Avrupalı Bin 22, diğer 496

Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler: Kıbrıslı Türk 113, Rum 31 bin 761, Avrupalı 7 bin 206, diğer 5 bin 138

İdari ve destek faaliyetleri: Kıbrıslı Türk 48, Rum 10 bin 156, Avrupalı 4 bin 793, diğer 3 bin 863

Kamu yönetimi ve savunma zorunlu sigorta: Kıbrıslı Türk 92, Rum 73 bin 836, Avrupalı 2 bin 249, diğer 1050

Eğitim: Kıbrıslı Türk 52, Rum 18 bin 984, Avrupalı 2 bin 467, diğer 778

İnsan sağlığı ve sosyal yardım faaliyetleri: Kıbrıslı Türk 13, Rum 13 bin 609, Avrupalı 2 bin 658, diğer 820

Teknik, eğitim ve eğlence: Kıbrıslı Türk 21, Rum 6 bin 502, Avrupalı 2 bin 184, diğer 916

Diğer hizmet faaliyetleri: Kıbrıslı Türk 35, Rum 11 bin 204, Avrupalı 2 bin 275, diğer 1414

Hanelerin işveren olduğu faaliyetler: Kıbrıslı Türk 3, Rum 327, Avrupalı 340, diğer 24 bin 396

Heterojen organizasyon ve ajanslar: Kıbrıslı Türk 38, Rum 342, Avrupalı 87, diğer 79

Beyan edilmemiş ekonomik faaliyetler: Kıbrıslı Türk 2, Rum 120, Avrupalı 715, diğer 751.

