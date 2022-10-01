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Güney Kıbrıs’ta bulaşıcı hastalık yayan sivrisinek tespit edildi

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Güney Kıbrıs’ta bulaşıcı hastalık yayan sivrisinek tespit edildi

 
Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, Larnaka’ya bağlı “Dromolaksia”da (Mormenekşe) bulaşıcı hastalık yayan “Aedes aegypti” türü sivrisinek tespit edildiğini açıkladı.
Haravgi gazetesi, açıklamaya göre, diğer türler arasında, özellikle “Dromolaksia” bölgesinde, Aedes aegypti türüne ait az sayıda yetişkin sivrisinek tespit edildiğini ve bu türün, belli koşullar altında bulaşıcı hastalıkları yayma yeteneğine sahip olduğunu yazdı.
Sineğin, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin “Taşıyıcılardan Bulaşan Hastalıklara İlişkin Risklerin Haritalandırılması (ID-VRISK)" başlıklı araştırma programı çerçevesinde tespit edildiğini kaydeden gazete, Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin, yerel yönetimler ve diğer yetkili makamlarla işbirliği içinde, bu türün gelişme odaklarını azaltmak için bir eylem planı hazırladığını belirtti.
Haberde, “Aedes aegypti” türünün kuluçka yataklarının toprak kaplar, su toplama kapları, açık depolar, çeşmeler, konserve kutuları ve yağmur suyuyla dolu diğer teneke kutular, çiçek saksıları, kırık şişeler, kullanılıp atılmış araba lastikleri ve az miktarda su tutabilen herhangi diğer insan yapımı malzeme/nesneler olduğuna dikkat çekildi.
Gazete, Sağlık Bakanlığı’nın tüm vatandaşlara, evinde bulunan veya sivrisinekler için yukarıdaki olası üreme alanlarına sahip diğer tüm özel mülk alanlarını ortadan kaldırma çağrısı yaptığını yazdı.
 
 
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