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Güney Kıbrıs’ta bireysel borçlar GSMH'yi ikiye katladı

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Güney Kıbrıs’ta bireysel borçlar GSMH'yi ikiye katladı
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Güney Kıbrıs’ta bireysel borçlanma ve finansal olmayan şirketlerin borçlanma miktarı Gayrı Safi Milli Hasıla’nın yüzde 206’sı olarak kayda geçti.
Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre, 2023 yılının son üç aylık döneminde bireysel borçlanma miktarının GSMH’nın yüzde 68’ine denk gelecek şekilde 19 milyar 900 milyon Euro olduğunu yazdılar.
Gazete, finansal olmayan şirketlerin borç miktarının ise GSMH’nın yüzde 138’ine denk gelerek, 40 milyar 200 milyon Euro olduğunu da aktardı.
 
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